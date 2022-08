Lektion für Deutschland, Kommentar zu Atomkraftwerken von Martin Fritz

Frankfurt (ots) - Als erster Regierungschef Japans seit der Atomkatastrophe von

Fukuhisma hat Fumio Kishida den Neubau von Atommeilern angekündigt und auf den

Neustart betriebsbereiter Reaktoren gedrungen. Seine Kurskorrektur begründete er

mit der "grünen Transformation" der Wirtschaft und den hohen Energiekosten durch

den Ukraine-Krieg. Mit seinem Vorstoß erteilt Kishida der Berliner

Ampel-Koalition eine Lektion in pragmatischer Energiepolitik ohne ideologische

Scheuklappen.



Japan hätte allen Grund, auf Atomenergie völlig zu verzichten. Im März 2011

entging der weltgrößte Ballungsraum Tokio nach den AKW-Explosionen in Fukushima

nur mit viel Glück einer Verstrahlung, weil der Wind die meisten radioaktiven

Partikel aufs Meer blies und die Brennstäbe in den Abklingbecken von

Fukushima-Reaktor 4 nicht in Brand gerieten. Dennoch stieg Japan nicht aus der

Atomkraft aus - es wäre ökonomisch töricht gewesen, die verbliebenen 50

Reaktoren für immer abzuschalten. Stattdessen legten die Stromversorger 17

Anlagen still und rüsteten 33 Reaktoren sicherheitstechnisch auf.