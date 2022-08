Bereits im Februar hatten beide Seiten den Streit nach einer Videokonferenz für beendet erklärt. In einer anschließenden Erklärung hieß es, man wolle wieder an die "besondere Qualität" der beiderseitigen Beziehungen anknüpfen./mfi/DP/ngu

Die Westsahara ist eine dünn besiedelte Wüstenregion an der nordafrikanischen Atlantikküste. Seit dem Abzug der Spanier 1975 hält Marokko den größten Teil des Gebiets besetzt, was international aber nicht anerkannt wird. Die von Algerien unterstützte Befreiungsbewegung Polisario strebt dort seit Jahrzehnten nach Unabhängigkeit. Seit 1991 gilt ein Waffenstillstand, der von einer UN-Mission überwacht wird. Immer wieder kommt es zu Gefechten.

RABAT (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist an diesem Donnerstag zu einem eintägigen Besuch nach Marokko. In der Hauptstadt Rabat steht ein Treffen mit Außenminister Nasser Bourita auf dem Programm. Beide Länder wollen einen Schlussstrich unter eine diplomatische Krise ziehen, die vergangenes Jahr zum vorübergehenden Abzug der marokkanischen Botschafterin aus Berlin geführt hatte. Hintergrund war der Streit um die Westsahara, die das nordafrikanische Land für sich beansprucht. Marokko warf Deutschland vor, mehrfach seine Interessen verletzt zu haben.

Baerbock will in Marokko Schlussstrich unter Krise ziehen

