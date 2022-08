YuppTV erhält Übertragungsrechte für Asia Cup 2022

Atlanta (ots/PRNewswire) - Die 15. Ausgabe des Asia Cup Cricket Turniers wird

LIVE über die OTT-Plattform von YuppTV in über 70 Länder übertragen.



Eine der weltweit führenden OTT-Plattformen, YuppTV, hat die Übertragungsrechte

für den Asia Cup 2022 erhalten. Das Cricket-Turnier beginnt am 27. August 2022

und wird exklusiv auf den Streaming-Plattformen von YuppTV in mehr als 70

Ländern, darunter Kontinentaleuropa, Malaysia, Australien (nicht exklusiv),

Neuseeland, Japan und Südostasien (außer Singapur) und Hongkong (nicht

exklusiv), zu sehen sein. Die Spiele werden an zwei Orten ausgetragen: in Dubai

und Sharjah.