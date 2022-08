In einem am Montag veröffentlichten Bericht gehen Forscher davon aus, dass fast die Hälfte Europas von Dürre bedroht sei. Aus den Untersuchungen geht zudem eine Dürrewarnung für satte 47 Prozent des europäischen Gebiets hervor. Auf 17 Prozent der Fläche ist der Zustand bereits alarmierend. Die Dürre habe sehr negative Auswirkungen auf die Ernte von Sommerkulturen, am stärksten hiervon betroffen sind Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen.

Offenbar hat in den Sommermonaten auch der Wind an den Terminmärkten gedreht, zuletzt gelang es einen Test des 200-Tage-Durchschnitts zu vollziehen. Außerdem versucht der Mais-Future zurück in seinen ursprünglichen und seit August 2020 bestehenden Aufwärtstrend zurückzukehren. Im Erfolgsfall könnte dies der Auftakt für eine steile Rallye bilden.