TORONTO, ONTARIO – 25. August 2022 - Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich bekannt zu geben, dass der Künstler Eric Waugh, ein Guinness-Weltrekordhalter, beschlossen hat, seine mit Spannung erwartete NFT-Kollektion auf New World zu veröffentlichen.

Eric Waugh ist einer der anerkanntesten und nachgefragtesten Künstler auf dem heutigen globalen Kunstmarkt und hat in den letzten 30 Jahren weit über 45.000 Originalwerke verkauft. Waugh hat sich seine Fähigkeiten zu 100 % autodidaktisch angeeignet und war als Grafikillustrator und Produktdesigner tätig, bevor er 1988 Maler wurde. Waughs Kunstwerke wurden von Tausenden von großen Firmen- und Privatsammlern auf der ganzen Welt erworben. Eric Waugh bringt seine bemerkenswerten kreativen Fähigkeiten auch auf die Bühne und malt LIVE zum Takt der Musik von so bekannte Persönlichkeiten wie The Jacksons, Cheryl Crow, The Fray, Donna Summer, The Pointer Sisters, Boy George, Tony Bennett und viele mehr. Waugh schuf auch den Guinness-Weltrekord für „das weltweit größte Gemälde auf Leinwand von einem Künstler“. Die Fertigstellung des Gemäldes mit dem Titel „HERO“ dauerte über 5 Jahre und umfasste 41.400 Quadratmeter.

Waugh möchte nun seine Kunst durch NFTs auf die digitale Welt ausweiten, und New World bietet eine Plattform und einen Marktplatz, auf dem Waughs ohne Algorithmen gestaltete Kollektion, Kitty LittrzTM, in einem Augmented-Reality-Ökosystem gedeihen kann. „Mir war klar, dass ich beim Einstieg in den NFT-Bereich alles geben wollte. Ich wollte jeden NFT mit eigener Hand kreieren – ganz ohne Algorithmen. Ich schaffe Kunst, wie es sich für einen Künstler gehört, und New World ist die perfekte Plattform, um meine Arbeit zu präsentieren“, sagt Waugh.

Jedes der 2.022 Exemplare wird einzeln angefertigt und enthält einen animierten digitalen NFT, einen 1:1-Druck und ein Echtheitszertifikat. „Wir freuen uns, dass Waugh zu New World kommt“, fügt Michael Vasile, COO von New World, hinzu. „Die Tatsache, dass sich ein etablierter Künstler seines Kalibers diesem Bereich zuwendet, wird die allgemeine Akzeptanz von Web3 nur noch steigern.“

Die NFT-Komponente der Kunstwerke wird mit einer Reihe von nützlichen Funktionen ausgestattet sein, um den inhärenten Wert sowohl des NFT-Kaufs als auch des Haltens und Staking des NFT zu erhöhen und so den laufenden Wert durch passive Belohnungen zu steigern. Waughs NFT-Kollektion Kitty LittrzTM soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.