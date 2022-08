WIESBADEN (dpa-AFX) - Im deutschen Bauhauptgewerbe gehen die Umsätze und Aufträge zurück. Preisbereinigt kamen im Juni 5,5 Prozent weniger Aufträge herein als einen Monat zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Zum Vorjahresmonat bedeutete das sogar einen Rückgang um 11,2 Prozent. Nur die stark gestiegenen Preise für Bauleistungen sorgten noch dafür, dass die Aufträge nominal 4,1 Prozent höher ausfielen als vor einem Jahr.

Weniger Aufträge am Bau

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer