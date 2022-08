Wirtschaft Grüne Jugend kritisiert Habecks Gasumlage

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grüne Jugend kritisiert den eigenen Wirtschaftsminister Robert Habeck für seine Gasumlage mit scharfen Worten. "Die Regierung sollte das Wohl der Menschen und nicht das Recht auf Gewinne in den Mittelpunkt stellen", sagte GJ-Bundessprecherin Sarah Lee-Heinrich dem "Spiegel".



Mit Blick auf die Idee des Wirtschaftsministers sagte sie: "Die Gasumlage war von Anfang an der falsche Weg." Es könne nicht sein, dass die Gesellschaft jetzt die Verluste tragen soll, während viele Unternehmen in dieser Krise Übergewinne gemacht hätten. "Das kann man den Menschen, die nicht wissen, wie sie durch den Winter kommen sollen, überhaupt nicht erklären", so die Co-Vorsitzende der Jugendorganisation.