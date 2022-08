Das Direktorium von Water Ways Technologies hat eine endgültige Vereinbarung für den Erwerb von 51 Prozent der Aktien von Hidrotop beschlossen. Durch die Akquisition des chilenischen Spezialisten für Bewässerungsprojekte will Water Ways sein Geschäft am südamerikanischen Markt forcieren.

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Akquisition“, sagt Ronnie Jaegermann, Direktor bei Water Ways Technologies. Die Übernahme der Aktienmehrheit bei Hidrotop sei ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und ein wichtiger Schritt, die Position von Water Ways als einem führenden Anbieter von smarter Bewässerungs- und Landwirtschaftstechnologie zu stärken. Durch den Abschluss der Übernahme, so Jaegermann, könne der Vertrieb sowohl auf dem chilenischen als auch auf dem südamerikanischen Markt ausgebaut werden. Mit der chilenischen Firma verbindet Water Ways bereits seit rund 15 Jahren eine vertrauensvolle Partnerschaft. „Wir erwarten durch die Akquisition erhebliche Synergieeffekte und ein signifikantes Aufwärtspotenzial für Umsatz und Rentabilität,“ betont Jaegermann.

Hidrotop im Überblick

Hidrotop hat seinen Hauptsitz in Santiago de Chile. Die Schwerpunkte des Geschäfts liegen in Chile und Argentinien, wobei rund 90 Prozent der Umsätze durch die Projektierung von Bewässerungsanlagen erlöst werden. Seit der Firmengründung im Jahr 1997 hat Hidrotop Bewässerungsprojekte im Umfang von mehr als 30.000 Hektar installiert und im Heimatmarkt Chile einen Marktanteil 15 Prozent erreicht. CEO und bisheriger Mehrheitsaktionär von Hidrotop ist Patricio Bambach. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse auf dem südamerikanischen Bewässerungsmarkt und wird die Geschäfte der Tochtergesellschaft auch in Zukunft leiten. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2021 verzeichnete Hidrotop nach chilenischem GAAP prozentual zweistellige Zuwächse bei Umsatz und operativem Ergebnis. Die Umsatzerlöse legten um 26 Prozent auf umgerechnet 7,89 Millionen US-Dollar zu, das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg um 65 Prozent auf 748.000 US-Dollar. Die Ebitda-Marge erhöhte sich von 7,7 auf 10,0 Prozent.