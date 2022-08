Die Shop-Apotheke-Europe (SAE) öffnete am 3. August ihre Bücher zum ersten Halbjahr 2022. Dabei konnte ein Umsatzwachstum von 11 Prozent im Jahresvergleich präsentiert werden. Die bereinigte EBITDA-Marge schlug allerdings mit einem Minus von 1,5 Prozent zu Buche. Dabei ist die Übernahme von First A schon herausgerechnet. Die aktive Kundenbasis nahm um 21 Prozent auf 8,6 Millionen zu. Bei den rezeptfreien Produkten spürt die SAE den langen Atem von Amazon. Da wird vom Management mühsam ein neues Verteilerzentrum nahe Mailand in Betrieb genommen, obwohl in diesem Markt Amazon schon längst aktiv ist. Ein Lichtblick sollte die Verarbeitung des elektronischen Rezeptes sein, womit sich die SAE vom übermächtigen Konkurrenten Amazon abheben könnte.

Der lange Abwärtstrend beginnend mit 16. Februar 2021 schien mit dem Doppel-Tief am 7. März 2022 und am 25. April am Level von 66,34 Euro durchbrochen worden zu sein. Danach notierte der Kurs für eine Zeitspanne von 3 Monaten fester. Nach der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 3. Juli 2022 knickte der Kurs der Shop-Apotheke bis dato um rund 35 Prozent ein. Die SAE sieht sich an mehreren Fronten der Konkurrenz ausgesetzt. Im Online-Versandgeschäft werden mühsam neue Verteilerzentren eröffnet, wo Amazon schon vor Ort ist. Bei rezeptpflichtigen Medikamenten konkurriert das Unternehmen mit den etablierten Apotheken. Bis in das Jahr 2024 sind jedenfalls keine Überschüsse geplant. Am gestrigen Handelstag wurde die Kernunterstützung am Level von 66,34 Euro jedenfalls nach unten durchbrochen. Es wird sich in weiterer Folge zeigen, ob diese Kursbewegung nachhaltig war. Die nächste Unterstützung findet sich am Kursniveau von 49,04 Euro.

SHOP APOTHEKE EUROPE NV (Tageschart in Euro) Tendenz: