First Hydrogen begrüßt Wasserstoff-Abkommen mit Deutschland

Vancouver, B.C., 25. August 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) gratuliert Premierminister Justin Trudeau und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zu dem umfassenden Wasserstoff-Abkommen, das Kanada und Deutschland geschlossen haben. Die gemeinsame Absichtserklärung, in Wasserstoff zu investieren und einen transatlantischen Lieferkorridor zwischen Kanada und Deutschland einzurichten, markiert den Beginn der Etablierung Kanadas als bedeutender Wasserstoffproduzent und das Voranschreiten auf dem Weg der Dekarbonisierung. Natural Resources Canada geht davon aus, dass der weltweite Wasserstoffmarkt bis 2050 über $2,5 Billionen betragen wird, wobei Kanada einer der führenden Anbieter sein wird.

Das Unternehmen hat seine Produktionspläne für grünen Wasserstoff auf Nordamerika ausgeweitet, wobei der erste Schwerpunkt auf Kanada mit seinen enormen Ressourcen an erneuerbarer Energie (Wasser-, Solar- und Windenergie) liegen wird, die zur Produktion von grünem Wasserstoff ohne Kohlenstoffemissionen verwendet werden können. Kanada hat den inländischen Einsatz von Wasserstoff als einen Schlüssel zur Erfüllung seiner Klimaschutzverpflichtungen identifiziert. Am 6. Juli 2022 veröffentlichte die kanadische Regierung ihren Clean Fuel Standard, der darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Einsatz sauberer Technologien und Kraftstoffe zu beschleunigen. Im Anschluss daran wurde die Ankündigung einer Finanzierung für emissionsfreie mittelschwere und schwere Fahrzeuge (das iMHZEV-Programm wird über einen Zeitraum von vier Jahren 547,5 Mio. Dollar bereitstellen) angekündigt. Dieses neue politische Engagement wird dazu beitragen, eine neue Nachfrage nach mit grünem Wasserstoff angetriebenen Nutzfahrzeugen zu schaffen.

First Hydrogen Energy beginnt nun angesichts bisheriger positiver Fortschritte mit der Entwicklung von vier wichtigen Produktionsstätten für grünen Wasserstoff im Vereinigten Königreich. Die nordamerikanische Expansion ist Teil der Strategie von First Hydrogen zur Entwicklung der grünen Wasserstoffproduktion in Regionen mit starker politischer Unterstützung für grünen Wasserstoff und/oder vorhandenen erneuerbaren Energiequellen. Der produzierte grüne Wasserstoff wird in der Nähe der Produktionsorte vertrieben werden, wodurch die Vertriebskosten, Klimawandel und Umweltverschmutzung minimiert und die Energieresilienz innerhalb der Region des Standorts für grünen Wasserstoff gefördert werden.