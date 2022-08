Gold freundlicher

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bundesnetzagentur meldet, dass das Zwischenziel eines Füllstands der Gasspeicher von 75 % bis zum 1. September bereits Mitte August vorzeitig erreicht wurde. Bereits am 23. August wurde ein Füllstand von 80 % überschritten.Finanzen 100: „Trotz Gas-Krise produzieren die Kraftwerke in Deutschland in diesem Jahr mehr Gas-Strom als 2021“. „Lag die erzeugte Strommenge im Juli 2021 bei 3.558 Gigawattstunden, waren es ein Jahr später 4.036 Gigawattstunden (+13,5 %)“. Als Grund werden erhöhte Stromexporte nach Frankreich wegen der abgeschalteten Atomkraftwerke und in die Schweiz wegen ausfallender Wasserkraftwerke genannt. In beide Länder wurde der Stromexport im Juniquartal mehr als versechsfacht.Der Gaspreis der Industrie liegt im Deutschland um den Faktor 8 über dem Gaspreis in den USA.Mögliche Schlussfolgerungen:Es gibt genügend Gas und die Meldungen über russische Lieferkürzungen sind für die Gasversorgung irrelevant.In Deutschland wird Gas zu historischen Höchstpreisen gekauft, um daraus Strom für Frankreich und die Schweiz zu produzieren und gleichzeitig die Speicher zu befüllen. Der Gaspreis dürfte auf diesem Niveau deshalb dauerhaft nicht haltbar sein.Die aktuelle Sanktionspolitik richtet sich gegen die deutsche Industrie und die deutschen Verbraucher, während die russischen Energieexporteure Rekordgewinne erzielen.Die Deindustrialisierung Deutschlands ist beabsichtigt und wird von der deutschen Regierung umgesetzt.Die Zielvorgaben für die weltweite Klimarettung erweisen sich bei der praktischen Umsetzung als Unsinn.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 56.509 Euro/kg, Vortag 56.489 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.