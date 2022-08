IGP Advantag: Von den Branchenproblemen eingeholt

Nach Darstellung von SMC-Research habe die IGP Advantag AG mit ihren finalen Abschlusszahlen für 2021 die Erwartungen verfehlt. Auch die aktuelle Entwicklung sei nun doch stärker von den stark gestiegenen Preisen und den Kapazitätsengpässen in der Bauwirtschaft betroffen, als es noch vor ein paar Monaten den Anschein gehabt habe. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hat deswegen seine Schätzungen revidiert und das Kursziel abgesenkt, sieht das Unternehmen aber grundsätzlich weiter vielversprechend positioniert und traut auch der Aktie noch große Potenzial zu.

Mit dem Jahresabschluss für 2021 habe IGP Advantag die im April gemeldeten vorläufigen Zahlen revidieren müssen, so dass der EBITDA-Rückgang noch etwas kräftiger ausgefallen sei als zunächst gemeldet. Konkret habe man letztes Jahr ein EBITDA von 0,9 Mio. Euro erwirtschaftet – rund 83 Prozent weniger als 2020 und etwa die Hälfte dessen, was im April gemeldet worden sei. Die neuerliche Anpassung begründe IGP damit, dass die im letzten Jahr übernommene BRH Generalplaner GmbH entgegen der ursprünglichen Planung nicht über zwölf, sondern nur über sechs Monate in den Konzernabschluss einbezogen worden sei und dass der Wirtschaftsprüfer einige zunächst als extern verbuchten Leistungen als konzernintern eingestuft habe.