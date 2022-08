Heute morgen eine seltsame Kursbewegung der Aktienmärkte vor Öffnung des Kassa-Handels: der S&P 500-Future sprang aus dem Stand fast 30 Punkte nach oben - und das ohne jede Nachricht. Mit den steigenden US-Futures auch der Euro wieder stärker - alle sogenannten risk assets plötzlich im Aufwind. Dabei war die Nachrichtenlage für die Aktienmärkte eigentlich nicht so richtig gut, nachdem die US-Tech-Konzerne Nvidida und Salesforce mit ihren Zahlen stark enttäuscht hatten. Rückenwind für die Aktienmärkte in Asien gab hingegen der neu verkündete Stimulus von einer Billion Yuan (143 Milliarden Euro) durch Chinas Regierung - aber die Futures sprangen deutlich nach 08Uhr deutscher Zeit plötzlich nach oben, nachdem diese Nahricht längst verarbeitet war. Insgesamt warten die Märkte auf den Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell morgen (16Uhr) in Jackson Hole..

Hinweise aus Video: