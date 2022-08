thermondo vermietet 1.000 Wärmepumpen in ersten zwei Monaten nach Launch (FOTO)

Berlin (ots) -



- Nachfrage nach Wärmepumpe zur Miete übertrifft Erwartungen bei Weitem

- Hunderte von Installationen bis zum Ende des Jahres geplant

- Von Auftrag bis Installation und Förderung in nur vier Monaten

- thermondo-Gründer und CEO Philipp Pausder: "Angesichts explodierender

Gaspreise ist der Hochlauf der Wärmepumpe mittlerweile eine nationale Aufgabe.

Wir leisten Pionierarbeit, um die Skalierung der Installation voranzutreiben."



Nach rund zwei Monaten haben sich mehr als 1.000 Haushalte für den Umstieg auf

eine Wärmepumpe zur Miete mit thermondo easy entschieden. Seit dem 8. Juni

bietet thermondo, Deutschlands größter Heizungsinstallateur, Besitzer:innen von

Ein- und Zweifamilienhäusern die Wärmepumpe im Mietmodell zum monatlichen

Festpreis an. Bis Ende 2023 will thermondo knapp 10.000 Wärmepumpen in

Deutschland installieren. thermondo skaliert jetzt die Installation der

Wärmepumpe und plant allein bis zum Ende des Jahres hunderte von Installationen.