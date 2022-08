WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 2. Quartal 2022



+0,1 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



+1,8 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



+1,7 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)





Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 2. Quartal 2022 gegenüber dem 1. Quartal2022 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - nach neuesten Berechnungen um 0,1% gestiegen und hat damit das Vorkrisenniveau des 4. Quartals 2019 erreicht.Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) fiel die Entwicklung etwaspositiver aus als in der Schnellmeldung am 29. Juli 2022 berichtet. "Trotz derschwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich die deutscheWirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2022 behauptet", sagt Dr. Georg Thiel,Präsident des Statistischen Bundesamtes. Im 1. Quartal 2022 war die deutscheWirtschaft um 0,8 % gewachsen.Inländische Nachfrage legt kräftig zuGestützt wurde die Wirtschaft vor allem von den privaten und staatlichenKonsumausgaben. Trotz starker Preissteigerungen und Energiekrise nutzten dieVerbraucherinnen und Verbraucher die Aufhebung fast aller Corona-Beschränkungenim 2. Quartal 2022, um zum Beispiel wieder mehr zu reisen und auszugehen. Dieprivaten Konsumausgaben waren insgesamt 0,8 % höher als im 1. Quartal (preis-,saison- und kalenderbereinigt). Der Staat erhöhte seine Konsumausgaben um 2,3 %.Während die Investitionen in Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräteund Fahrzeuge - preis-, saison- und kalenderbereinigt gegenüber dem Vorquartalebenfalls stiegen (+1,1 %), rutschten die Bauinvestitionen nach dem ungewöhnlichguten und milden Winter deutlich ins Minus (-3,4 %).Der Handel mit dem Ausland nahm insgesamt zu. Obwohl im 2. Quartal 2022 unterdem Eindruck des Kriegs in der Ukraine deutlich weniger Waren nach Russlandexportiert wurden als zu Beginn des Jahres, meldeten die Unternehmen insgesamtstabile Exporte: Trotz der weltweit gestörten Lieferketten wurden preis-,saison- und kalenderbereinigt 0,3 % mehr Waren und Dienstleistungen exportiertals im 1. Quartal 2022. Die Importe legten im Vorquartalsvergleich mit +1,6 %aber stärker zu.Bruttowertschöpfung in den meisten Dienstleistungsbereichen im Plus, in derIndustrie im MinusDie preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war im 2. Quartal2022 insgesamt um 0,3 % niedriger als im 1. Quartal 2022. Dabei zeigte sich inden einzelnen Wirtschaftsbereichen ein gemischtes Bild: Die Wirtschaftsleistungim Verarbeitenden Gewerbe ging um 0,5 % zurück; vor allem die energieintensivenBranchen wie die chemische Industrie sowie die Metallerzeugung und -verarbeitung