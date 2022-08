Spezial-AIF MEDZENTRUM Deutschland Unua bietet Beteiligungen an versorgungsrelevanten Ärzte- und Gesundheitszentren in Deutschland (FOTO)

Giessen (ots) - Die MEDZENTRUM Kapitalverwaltungsgesellschaft hat mit dem MEDZENTRUM Deutschland Unua den ersten geschlossenen Spezial-AIF des MEDZENTRUM-Netzwerks aufgelegt. Der Fonds, der sich exklusiv an interkommunal versorgungsrelevanten Gesundheitsimmobilien der IWG-Gruppe beteiligen kann, wird bis zu 27 Mio. Euro in Ärzte- und Gesundheitszentren in Deutschland investieren.

Die IWG-Gruppe schafft, erhält und optimiert seit zwei Dekaden ambulante Versorgungsstrukturen. Sie baut und betreibt seit 2002 MEDZENTRUM Ärzte- und Gesundheitszentren. Diese entstehen, um Raum für die ambulanten Versorgungskonzepte der Zukunft zu schaffen, dort, wo für zukunftsfähige ambulante Strukturen geeignete Spezialimmobilien fehlen. Und das ist fast überall in der Bundesrepublik Deutschland der Fall. Das Besondere ist, dass die IWG-Gruppe die nötigen Kompetenzen aufweist, um die Akteure der Gesundheit zu mobilisieren, dringend erforderliche Schritte im Rahmen des MEDZENTRUM-Netzwerks kooperativ umzusetzen.