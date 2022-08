--------------------------------------------------------------

Mils (ots) - Gasknappheit, steigende Strompreise, vermehrter Stromverbrauchaufgrund ungewöhnlich hoher Temperaturen: Die Energiekrise hält Politiker,Industrie und Bevölkerung gleichermaßen gespannt. Die Weiterentwicklungerneuerbarer Energien nimmt rasant an Wichtigkeit zu. Auch Kraftwerksbetreiberund Lieferanten - wie etwa Turbinenbauer - sehen sich damit vor unerwartetenAnforderungen.Durch die geopolitischen Spannungen und nicht zuletzt den Krieg in der Ukrainehat sich vieles im Bereich Energie verändert. Die Preise schießen in die Höhe,Zulieferung und Import werden schwieriger. Gleichzeitig sind Privatpersonensowie Unternehmen ohnehin geläutert von der immer noch andauerndenCovid-19-Pandemie. Der Klimawandel zieht mit großen Schritten voran und lässtdie Temperaturen sogar in Österreich beinahe tropisch erscheinen. Was tun?Erneuerbare Energien und Kraftwerke müssen schleunigst ausgebaut und optimiertwerden. Denn obwohl in Österreichs Energiemix bereits 2020 81 %(1) der gesamtenStromerzeugung aus erneuerbarer Energie bestanden, gibt es noch viel zu tun.Österreich möchte bis 2030 zu 100 % auf erneuerbare Quellen setzen.(2)Die Wasserkraft ist in Österreich die bisher meist genutzte Energiequelle.Obwohl dieser Sektor schon sehr gut funktioniert, sorgt die steigende Nachfragefür höheren Qualitätsanspruch und die Notwendigkeit, in Neuerungen zuinvestieren. Immerhin müssen die Kraftwerke besser denn je funktionieren,Wartungsintervalle so lang, Ausfälle so gering wie möglich gehalten werden.In diesem Zusammenhang stehen auch Zulieferer von Bauteilen und Turbinenbauervor unerwarteten Hürden, entwickeln sie doch eine der wichtigsten Komponentenfür die Erzeugung von Wind- und Wasserenergie(https://kofler-dichtungen.at/branchen/energietechnik) .Wasserkraft in Österreich im ÜberblickWährend in Ländern wie Portugal, Spanien und Italien das Wasser aufgrund vonTrockenheit und Dürre immer knapper wird, steigt in Österreich die Nachfragenach Wasserkraft. Diese ist hierzulande ohnehin schon die Hauptenergiequelle: ImJahr 2020 wurden in Österreich 55-67%(3) des Stroms aus Wasserkraft bezogen.Die Stromerzeugung durch Wasserkraftwerke in Österreich ist dementsprechendbereits sehr gut ausgebaut, sodass es insgesamt 5.000 Wasserkraftwerke gibt,wovon 4.000 Kleinwasserkraftwerke sind. Im Jahr 2019 haben diese 44.100 GWhsauberen Strom erzeugt.