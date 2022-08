Hintergrund für die weitere Stärkung der Ertragskraft ist neben einer Prämie für gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO III) mit der EZB insbesondere die positive Entwicklung des Hypothekenneugeschäfts der Bank. Das Zusagevolumen erhöhte sich um 15 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro.

Davon entfielen auf das Geschäftsfeld private Wohnimmobilienfinanzierung 2,2 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 5 Prozent. Gewachsen ist dabei sowohl das Vermittlungsgeschäft mit den Genossenschaftsbanken, das um 11 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro stieg, als auch der Absatz über freie Finanzdienstleister, der sich um 6 Prozent auf 461 Mio. Euro erhöhte. Dazu beigetragen hat, dass vor dem Hintergrund der starken Zins- und Baukostensteigerungen viele Kunden sich möglichst günstige Konditionen sowohl in der Neu- als auch in der Anschlussfinanzierung sichern wollten.



In der gewerblichen Immobilienfinanzierung stieg das Neugeschäft um 34 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro. Davon entfielen rund 80 Prozent auf das Inlandsgeschäft, das die Bank deutlich ausweiten konnte. Im Auslandsgeschäft ging das Neugeschäftsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31 Mio. Euro auf 269 Mio. Euro leicht zurück.



"Die Rahmenbedingungen für Immobilienfinanzierungen haben sich durch die dynamische Zinsentwicklung, die hohe Inflation und den Krieg in der Ukraine erheblich verändert. Wir sind daher zufrieden, dass wir unser Neugeschäft nochmals ausbauen und unsere Erträge steigern konnten", sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.



Die Bestände an Hypothekendarlehen stiegen seit Jahresanfang 2022 um 4,2 Prozent auf 43,4 Mrd. Euro. Dies beruht auf der positiven Entwicklung des Neugeschäfts. Im Kapitalmarktgeschäft mit Staaten und Banken lagen die Bestände mit 3,6 Mrd. Euro auf dem Niveau des Jahresendes 2021.



Die Pfandbriefemissionen der MünchenerHyp wurden von den Investoren sehr stark nachgefragt. So begab die Bank im April ihren ersten grünen Jumbo-Hypothekenpfandbrief im Volumen von 1 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und zehn Monaten. Beim Schließen des Orderbuchs nach zwei Stunden war die Emission um das 2,7-fache überzeichnet. Bereits im Januar emittierte die MünchenerHyp einen Hypothekenpfandbrief in Höhe von 750 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. Vergangene Woche emittierte die MünchenerHyp ebenfalls sehr erfolgreich einen weiteren Jumbo-Hypothekenpfandbrief im Volumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit von zehn Jahren.