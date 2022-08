SSF.Pools by KLAFS gewinnt die Goldmedaille beim bsw Award 2021 (FOTO)

Meerbusch (ots) - Das Unternehmen SSF (https://www.ssf-pools.de/) mit Sitz in

Meerbusch und Deizisau gehört zur KLAFS (https://www.klafs.de/) Gruppe und ist

spezialisiert in der Realisation von hochwertigen Wellness- und Poolprojekten.

Der unabhängige Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw) zeichnet nun ein

herausragendes Projekt des Unternehmens mit einer Goldmedaille aus.



"Ein Whirlpool kommt selten allein." so startet die Jury des bsw-Award die

Bewertung des prämierten Projekt. "Zumindest nicht in diesem Fall. Als "kleiner

Bruder" des großen Schwimmbeckens wurde das Spa so angelegt, dass es wirkt, als

seien beide Wasserzonen wie aus einem Guss geschaffen. Die Gradlinigkeit des

Designs und die versteckte Technik verstärken den Ruhe-Charakter, den dieser

Whirlpool ausstrahlt, der Massagemöglichkeiten für den ganzen Körper bietet."