Baugewerbe Preisentwicklung für Bauleistungen drückt auf die Nachfrage

Berlin (ots) - Nach den heute veröffentlichen Zahlen des Statistischen

Bundesamtes haben die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe im Juni real um ca. 13

% gegenüber dem Vorjahreswert nachgegeben. Besonders deutlich fällt dabei der

Rückgang im Hochbau mit ca. 18 % aus, dabei im Wohnungsbau mit ca. 17 %, aber

auch der Straßenbau erreicht mit ca. -11 % nicht annähernd den Vorjahreswert.

Das Auftragsvolumen liegt im ersten Halbjahr insgesamt bei 51 Mrd. Euro, was

einem nominalen Zuwachs von ca. 12 % entspricht, real einem Rückgang um ca. 3 %.



"In den letzten Monaten haben sich schon bei der Beantragung von

Baugenehmigungen im Wohnungsbau deutliche Bremsspuren gezeigt. Insbesondere der

Eigenheimbau ist von der Preis- und Zinsentwicklung gezeichnet. Während

institutionelle Anleger ihre Projekte zu Ende bringen, stoßen die privaten

Häuslebauer mit ihren Budgets zunehmend an Grenzen. Und die Förderkulisse für

das kommende Jahr ist nicht annähernd bekannt. Hier werden wir in den nächsten

Monaten noch deutliche Einschläge sehen." So Felix Pakleppa,

Hauptgeschäftsführer des ZDB zu den aktuellen Meldungen. "Mehr und mehr Projekte

werden infrage gestellt. Zu den ausbleibenden Aufträgen kommen Stornierungen

hinzu." Nach Daten des ifo-Institutes liegen die Stornierungsmeldungen im

Wohnungsbau in den letzten Monaten bei 10 % bis 15 %, vor einem Jahr lagen sie

nur bei 2 %.