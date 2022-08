IFA 2022 Besucher können neues Smartlock und Alarmsystem von Verisure testen, die mit der Alarmzentrale verbunden sind (FOTO)

Ratingen (ots) - Die Besucher der IFA 2022, die vom 2.-6. September in Berlin

stattfindet, können in Halle 5.2a am Stand 108 die kabellose Alarmanlage und das

intelligente Türschloss von Verisure (https://www.verisure.de/) ausprobieren und

dabei auch die Vorteile kennenlernen, die die Notruf- und Serviceleitstelle

(NSL) des Unternehmens bietet. Wer sich dafür interessiert, sein Zuhause, Büro

oder Geschäft mit einer smarten Alarmanlage zu sichern, hat normalerweise nicht

die Möglichkeit, einen Alarm zum Testen auszulösen und die Reaktion der

Fachkräfte in der NSL live zu erleben. Am gemeinsamen Messestand mit seiner

Tochter Arlo Europe demonstriert Sicherheitsanbieter Verisure auf der IFA seinen

Rundum-Schutz sowie sein neues Smartlock einschließlich der Anbindung an die

VdS-zertifizierte Alarmzentrale.



Alarmzentrale handelt bei Einbruch, Brand, Wasserschaden und persönlichem Notruf