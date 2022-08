Flyway schafft eine neue Kategorie von Pied-à-Terre-Eigentum und sichert sich 10 Millionen Dollar an Start- und Fremdkapitalfinanzierung

London (ots/PRNewswire) - Flyway (https://flyway.app/) , ein

PropTech-Unternehmen, das vollständig verwaltetes Miteigentum an Zweitwohnungen

anbietet, hat 10 Millionen Dollar an Start- und Fremdkapital von einer Reihe von

institutionellen und Angel-Investoren erhalten. Die Mittel aus der

Finanzierungsrunde werden für den Erwerb und Verkauf der ersten Londoner

Immobilien von Flyway (https://flyway.app/homes) verwendet. Flyway wird von den

Seriengründern Nikos Drandakis (https://www.linkedin.com/in/drandakis/) und

Sanja Ilic (https://www.linkedin.com/in/silic/) geleitet, die schon einmal einen

Exit geschafft haben und zuvor CEO/Gründer bzw. COO von Beat waren, einer

Fahrdienst-App, die von Daimler übernommen wurde und einen Jahresumsatz von 700

Millionen Dollar erzielte.



Mit Sitz in London und Athen zielt Flyway auf den internationalen

Zweitwohnungsmarkt in Städten ab, der als Pied-à-Terre bekannt ist. Das

Unternehmen modernisiert das Miteigentum dank seiner proprietären

Planungstechnologie und der professionellen Verwaltung der Immobilie (Reinigung,

Reparaturen, Wartung). Gleichzeitig schafft es einen reibungslosen Marktplatz

für den Kauf und Verkauf von Anteilen an städtischen Zweitwohnungen.