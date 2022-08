Zu wenig Platz für Kinder in Deutschlands Metropolen (FOTO)

Berlin (ots) - Eine aktuelle Auswertung der im Juli 2022 auf ImmoScout24

veröffentlichten Angebote für Eigentumswohnungen in der Preiskategorie bis

500.000 Euro zeigt:



- In den Metropolen sind für bis zu 500.000 Euro nur Ein- bis

Zwei-Zimmer-Wohnungen zu bekommen.

- Städte in der Nähe der Metropolen bieten häufig ein zusätzliches Kinderzimmer

zum vergleichbaren Preis.

- In Regensburg bekommt man für bis zu 500.000 Euro im Durschnitt 30

Quadratmeter mehr Wohnfläche als im nahegelegenen München.

- In Offenbach am Main sind Wohnungen zum Kauf für den gleichen Preis

durchschnittlich ein Viertel größer als im benachbarten Frankfurt am Main.