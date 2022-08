Falken- oder Taubenflug

Quadratur des Kreises

Einen wesentlichen Anteil an den vergangenen Kurskapriolen hat die Europäische Zentralbank. Sie muss derzeit eine Quadratur des Kreises versuchen. (Dass dies mathematisch nicht möglich ist, hat übrigens Ferdinand von Lindemann erst 1882 beweisen können). Das Problem für die EZB: Einerseits die Zinsen zu steigern, um die Inflation und die Inflationserwartungen zu senken, andererseits die hoch verschuldeten Euro-Länder daran zu hindern, dass sie durch höhere Zinszahlungen und kräftige Risikoaufschläge auf dem Kapitalmarkt in die Knie gehen.

Falken und Tauben

Die Zinsen hat die EZB überraschend kräftig um 50 Basispunkte angehoben und weitere Zinsschritte noch in diesem Jahr angekündigt – hier haben sich die Falken der Notenbank durchgesetzt. Damit sich die Spreads zwischen den Zinspapieren der Südländer und der Nordländer – um es einmal zu simplifizieren – nicht zu hoch ausfällt, hat sie sich ein neues Programm aufgelegt: den unlimitierten Ankauf von Anleihen notleidender Länder unter dem hübschen Namen „Transmission Protection Instrument“ oder kurz TPI. Hier hatten die Tauben das sagen. Wir haben jedenfalls den Fall eines gemischten Falken- und Taubenflugs seitens der EZB. Willkommen in einem weiteren Feld der Interventionsspirale und der Anmaßung von Wissen. Nachzulesen bei Ludwig von Mises.

Konzentration auf das Wesentliche

Doch was bedeutet dies für Anleger, denen zumeist die Gabe, aus dem Vogelflug die Zukunft zu erkennen, wie es die alten Seher (nicht nur im Asterixheft) noch konnten, oder zumindest vorgaben, zu können, fehlt? Soll man Europa und dem Euro den Rücken kehren und in anderen Nationen und Regionen anlegen? Zeigt uns der Krieg in der Ukraine und der Konflikt mit Russland nicht auf, wie klein unsere Welt der westlichen Hemisphäre tatsächlich geworden ist? Dass wir große Anstrengungen unternehmen müssen, um unseren Wohlstand zu halten und ihn nicht durch intensives Beackern von Nebenschauplätzen zu verspielen – wie diese heißen, überlasse ich Ihnen, es gibt ausreichend davon und stehen jeden Tag prominent in den Gazetten.