Selbstfahrende Autos – bald auch Realität in einer Stadt in Ihrer Nähe

Technologie hat in der Automobilindustrie schon immer eine Schlüsselrolle gespielt. Im Moment befinden wir uns jedoch an der Schwelle zu einer Revolution in der Automobiltechnologie, die die Branche für immer verändern wird. Selbstfahrende Autos sind im Kommen und werden die Welt in dramatischer Weise beeinflussen.

Während selbstfahrende Technologie – die einem Fahrzeug ermöglicht, ohne menschlichen Fahrer von A nach B zu gelangen – sich eher nach etwas anhört, das man mit einem futuristischen Hollywood-Film in Verbindung bringen würde, ist sie in Wirklichkeit nichts Neues. Seit Jahren wird sie in einer Reihe von Branchen eingesetzt und gestattet Unternehmen, Verfahren zu automatisieren, die Sicherheit zu verbessern und Kosten zu senken. Im Folgenden werfen wir ein Blick darauf, wie diese Technologie bereits heute angewandt wird und was wir in den kommenden Jahren im Automobilbereich zu erwarten haben.