Tennant kündigte an, die jüngsten Ergebnisse umgehend mit einer induzierten Polarisationsuntersuchung (IP) über Bluebird weiterverfolgen, um die Signatur der Kupfer-Gold-Sulfid-Mineralisierung zu erkennen und zu erklären. Dies wird die IP-Untersuchung der anderen Ziele unterstützen, um Prioritäten für RC-/Diamantbohrungen zu setzen.

Matthew Driscoll, Chairman von Tennant Minerals, kommentierte: „Die herausragenden Ziele, die aus den neuen Magnetik- und Schwerkraftmodellen hervorgegangen sind, haben unsere Zuversicht weiter gestärkt, dass Bluebird die erste einer Reihe von hochgradigen Kupfer-Gold-Entdeckungen entlang des 5 km langen Bluebird-Korridors sein wird.“



Abbildung 1: Bluebird-Perseverance-Bild der magnetischen Intensität (invertiert) mit Strukturen und magnetisch-gravitativen Zielen. Die Modellierung detaillierter Schwerkraftmessdaten zeigt, dass Bluebird mit einer hohen Schwerkraft verbunden ist, die Teil einer 5 km langen Schwerkraftanomalie ("Bluebird Corridor ") ist. Das Schwerkrafthoch weist auf eine weit verbreitete Eisenanreicherung hin, die mit den großen Kupfer-Gold-Lagerstätten im Tennant Creek Mineralienfeld in Verbindung steht.

Die neuen hochauflösenden magnetischen Daten der Drohnenuntersuchung haben ein in west-südwestlicher Richtung verlaufendes magnetisches Hoch aufgezeigt, das als mineralisierte Verwerfungszone interpretiert wird, die mit der hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierung in Verbindung steht, die bei Bluebird durchschnitten wurde.

Mehrere andere magnetisierte Verwerfungsstrukturen setzen sich in west-südwestlicher Richtung fort und durchschneiden das Ziel Perseverance 2 km westlich von Bluebird, wo die größte übereinstimmende magnetisch-gravimetrische Struktur auftritt. Die starke umgekehrt polarisierte magnetische Anomalie bei Perseverance fällt mit dem tief liegenden Gravitationshoch zusammen, das mit Bluebird verbunden ist und die 2 km lange Zielzone Bluebird-Perseverance definiert (siehe kombinierte Magnetik-Gravitations-Inversionsmodelle, Abbildung 2 unten).



Abbildung 2: Kombinierte Dronenmagnetik- und Gravitationsinversionsmodelle, die die Zielzone Bluebird-Perseverance zeigen.



Abbildung 3: Lage des Projekts Barkly-Babbler mit Bluebird und den wichtigsten historischen Minen im Mineralfeld Tennant Creek

Fazit: Die Bluebird-Entdeckung liegt am östlichen Rand des historischen Bergbaugebiets Tennant Creek Mineral Field (TCMF). Das TCMF produzierte zwischen 1934 und 2005 mehr als 5 Mio. Unzen Gold und 500 kt Kupfer (siehe Abbildung 3). Die bisherigen Ergebnisse auf Bluebird weisen deutliche Ähnlichkeiten mit abgebauten Erzkörpern im Mineralfeld Tennant Creek wie Peko und Nobles Nob auf, die rund 20 Kilometer westlich von Bluebird liegen. Der entscheidende Unterschied ist, dass alle früheren Projekte im TCMF aufgrund von Funden an der Oberfläche entwickelt wurden – Exploration fand quasi mit Spitzhacke und Schaufel statt. Tennant Minerals ist das erste Unternehmen, das modernste Instrumente einsetzt und so die Kupfermineralisierung rund um Bluebird in einem größeren Zusammenhang offenlegt. Vor allem das Ziel Perseverance erhält aufgrund der frischen Daten eine völlig neue Bedeutung. Man darf vermuten: Wären die Daten früher schon bekannt gewesen, hätte Tenannt selbstverständlich zuerst auf Perseverance gebohrt und nicht auf Bluebird. Viel spricht für geophysikalische Interpretation, dass die historischen Goldfunde auf Perseverance die Spitze eines tiefer liegenden Kupfer-Gold-Systems sein könnten. Wir sind gespannt auf die geplanten IP-Messungen. Tennant könnte mit der Neuinterpretation des TCMF ein ganz großer Wurf gelingen.

