DAX - Vor Jackson Hole wohl keine konkrete Richtung

Mit der kurzen Erholung am heutigen Donnerstag und dem erneuten Kursrückgang könnte der DAX bereits in einer weiteren Abwärtsbewegung sein, die den DAX unter das Verlaufstief bei 13.085 Punkten vom Vortag führen sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 13.000 Punkte.

Im Fokus steht ab dem heutigen Donnerstag bis zum 27. August das Symposium in Jackson Hole. Das Economic Policy Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole ist eine der ältesten Zentralbankkonferenzen der Welt. Die Veranstaltung bringt Ökonomen, Finanzmarktteilnehmer, Akademiker, U.S. Regierungsvertreter und Nachrichtenmedien zusammen, um langfristige politische Fragen von gemeinsamem Interesse zu erörtern.

Die geplante Short-Position im Bereich von 13.300 Punkten wurde eröffnet. Kursziel bei 13.000 Punkten.

Aktuelle Lage

DAX im Short-Modus.

DAX bei 13.210 Punkten. Indikatoren short. Anlaufmarken nach oben bei 13.230, 13.250, 13.300, 13.350, 13.380, 13.400 und 13.450 Punkten. Nach unten bei 13.150, 13.100, 13.060 und 13.000 Punkten. Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 14.186 und 13.525 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Zwischenwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende September abwärts.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat Juli: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

DAX unterm Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.200/14.250 Punkten langfristig mit fallenden Kursen erwartet. Sentiment

DAX (Woche 34)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bearish zu werten.

VDAX-New

VDAX-New der Deutschen Börse (25. August 2022): Bei 26,37% (Vortag: 27,90%). Unter 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.