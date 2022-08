Klinikkonzern Asklepios fordert Hilfen wegen der hohen Inflation

HAMBURG (dpa-AFX) - Angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation kommen Kliniken aus Sicht des Krankenhauskonzerns Asklepios nicht ohne Hilfen über die Runden. "Angesichts der akuten Inflation ist es dringend notwendig, die durch die Pandemie vorbelasteten Krankenhäuser zu unterstützen, um auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige Versorgung gewährleisten zu können", sagte der Chef des Klinikbetreibers, Kai Hankeln, am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen. Neben einem kurzfristigen Inflationsausgleich seien tiefgreifende strukturelle Reformen nötig. "Sonst laufen wir Gefahr, Deutschlands Krankenhäuser in eine gefährliche ökonomische Abwärtsspirale zu katapultieren."

Das Unternehmen sprach von überproportional anziehenden Materialaufwendungen. "Grund dafür sind die Preissteigerungen für Energie, Brennstoffe sowie medizinische Bedarfsmaterialien."