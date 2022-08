Quantencomputing nimmt Fahrt auf Quantum Lab von Ginkgo Analytics erfolgreich gestartet (FOTO)

Hamburg (ots) - Schnell umgesetzte, praxisrelevante KI-Anwendungsfälle zeigen

Unternehmen ab sofort, was mit Quantentechnologie heute schon möglich ist



Machine Learning, KI und Quantencomputing sind starke Wachstumsfelder der

Zukunft, in denen Deutschland zu den Vorreitern zählt. In Hamburg gibt jetzt die

Ginkgo Analytics GmbH mit sofortiger Wirkung den Start des Quantum Lab

(https://www.ginkgo-analytics.com/quantum-machine-learning/) mit dem Fokus auf

Quantum Machine Learning bekannt. Dieses hat das Ziel, praktische

Anwendungsfälle für internationale Unternehmen zahlreicher Branchen in kürzester

Zeit umzusetzen. Hierfür arbeiten zertifizierte Quantum-Entwickler auf einer von

Technologiepartnern bereitgestellten Quanten-Infrastruktur und wenden

Quantenalgorithmen auf Geschäftsdaten an. Das Ergebnis sind smarte Services, die

einfach in bestehende Anwendungen integriert werden und Geschäftsprozesse oder

Produkte verbessern. Das Quantum Lab steht zudem im Austausch mit der im Mai

2022 gegründeten Hamburger Quantencomputing-Initiative "Quantum Innovation

Capital Hamburg" (QUIC), die Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik

vereint, um die Quantencomputing-Forschung schnell in Anwendung zu bringen.