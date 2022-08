Zwei Premieren bei WLAN Mesh und Telefonie - ein vielseitiges FRITZ!OS 7.50 - Glasfaser mit FRITZ! live erleben (FOTO)

Berlin (ots) - AVM auf der IFA 2022



AVM zeigt auf der IFA 2022 in Berlin vom 2. bis 6. September neue

FRITZ!-Produkte für WLAN Mesh, Smart Home und ein neues FRITZ!Fon. Weiterhin

stehen beim IFA-Auftritt in Halle 10.2 und auf dem Außenstand am

IFA-Sommergarten das Thema Glasfaser und das neue, umfangreiche Update FRITZ!OS

7.50 im Fokus. AVM präsentiert sein komplettes Portfolio von FRITZ!Box-Modellen

für Glasfaser, DSL, Kabel und 5G/LTE, ebenso wie FRITZ!-Mesh-Repeater und

Powerline-Produkte. Auch die vielseitigen Smart-Home-Produkte für Heizungs-,

Energie- und Lichtsteuerung sowie die Verbrauchsmessung sind mit dabei. Anwender

erhalten mit diesen Produkten ein sicheres digitales Zuhause, das ihnen starkes

WLAN bietet und in dem sie energie- und kostenschonende Anwendungen komfortabel

nutzen können.



Live-Demo: FRITZ!Box Fiber ganz leicht zu Hause anschließen