BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Der Kauf des verbleibenden Anteils an Aveva durch den Elektrokonzern würde nur begrenzten Zusatznutzen mit sich bringen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Schneider besitze bereits eine Kontrollmehrheit. Somit würde der Schritt vor allem die Möglichkeiten für weitere Akquisitionen reduzieren./mf/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / 19:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 19:14 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,22 % auf 127,5EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Goodman

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 155

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m