Bielefeld (ots) - NTT DATA Business Solutions

(https://nttdata-solutions.com/de/) lädt Controller, Entscheider und

Datenanalysten zu einer eintägigen Fachkonferenz zum Thema Unternehmenssteuerung

am 20. September nach Bielefeld. Expertenvorträge zeigen den Wert von Daten für

das Controlling und beschreiben die Prozesse und Technologien für den

erfolgreichen Umgang mit Daten und deren Analyse.



Die unsichere Konjunktur und instabile Lieferketten verlangen der

Unternehmenssteuerung gerade Höchstleistung ab. In der Vergangenheit basierte

die Navigation durch derart unruhige Gewässer oft zum guten Teil auf Erfahrung,

Intuition und dem siebten Sinn der Entscheider. Künftig spielen im Controlling

Schlüsselkennzahlen sowie eine integrierte Steuerung die tragende Rolle.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Wollen Unternehmen in den heute zunehmend volatilen Märkten langfristigerfolgreich sein, muss objektive Gewissheit und eine gute Kenntnis auch derEinflussgrößen an die Stelle von subjektiver Einschätzung treten", erläutertGerhard Baier, Director Business Analytics & Information Management bei NTT DATABusiness Solutions. "In der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation sind fürdie kurz- mittel- und langfristige Steuerung im Business die Erkenntnisse ausDaten effektiver und effizienter als alles Bauchgefühl."Um ein datenbasiertes Controlling einzurichten und auszubauen, brauchenUnternehmen konkrete Rezepte und Erfolgsbeispiele. Genau diese Inspirationliefert die Fachtagung #AnalyticsTuesday LIVE!(https://de.nttdata-solutions.com/analytics-tuesday-live-2022) von NTT DATABusiness Solutions. Fünf thematisch fokussierte Vorträge und zweiKundenbeispiele beschreiben, welches Mindset, welche Strukturen, welche ProzesseUnternehmen für den routinierten Umgang mit Daten und deren Analyse benötigen.Experten von NTT DATA Business Solutions und von Partnern zeigen Werkzeuge undWege zur Umsetzung innovativer Szenarien auf. Eine "Expo Area" bietet denBesuchern außerdem die Möglichkeit, sich ausgewählte Szenarien live in Form vongeführten Showcases anzuschauen.Give Data Purpose! How to Unleash the Data Driven BusinessIn seiner Keynote wirft Mohamed Abdel Hadi, CTO Business Technology Platform undVice President of Customer Advisory Group Middle and Eastern Europe SAP Deutschland, einen Blick auf die strategische Ausrichtung der SAP im Bereich derCloud-Innovationen data and analytics. Dabei fokussiert er hybrideAnalytics-Landschaften, Multi-Cloud-Szenarien und Erfolgsbeispiele von Kunden.Wertorientierte und datengetriebene Steuerung aktiv gestalten: Strategien,