FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat seine Gewinne vom Morgen am Donnerstag wieder abgegeben. Nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus dem Euroraum schraubte sich der Eurokurs am Morgen zeitweise bis auf 1,0033 Dollar, ehe die Wirkung wieder verpuffte. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zum Kurs von 0,9983 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 0,9934 Dollar festgesetzt.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung für kurze Zeit von einem überraschendem Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft beflügelt. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt bekannt gab. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde noch von einer Stagnation der Wirtschaftsleistung ausgegangen.