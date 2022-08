Der DAX startete nach den BIP-Daten am Morgen sehr fest und lief bis in den 13.360er-Bereich. Ab dort trat eine erneute Schwäche ein, die wie an den Vortagen nun ebenso zu einem neuem Tagestief führte. Aktuell stehen wir knapp über 13.200 Punkten und damit auf dem Schlusskursniveau vom Mittwoch.