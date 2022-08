Hamburg (ots) -



- Konzernumsatz beträgt EUR 2.608,9 Mio.

- Energiepreise und Inflation stellen Krankenhausmarkt vor neue

Herausforderungen



Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat das erste Halbjahr 2022 mit einer

stabilen Entwicklung des Konzernumsatzes und des Konzernergebnisses EAT

abgeschlossen. Nach den pandemiebedingten Herausforderungen steht der

Gesundheitsmarkt nun neuen Risiken, allen voran der hohen Inflation sowie den

steigenden Energiekosten, gegenüber.





Von Januar bis Juni 2022 behandelten die Asklepios Kliniken insgesamt 1.749.734Patient:innen (6M. 2021: 1.447.999) in ihren Gesundheitseinrichtungen. Damit hatsich die Auslastung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht, was in ersterLinie auf einen Anstieg an ambulanten Behandlungen sowie die Wiederaufnahmesogenannter elektiver Eingriffe zurückzuführen ist. Die Anzahl derBewertungsrelationen (BWR) betrug im ersten Halbjahr 2022 298.202 BWR (6M.2021:300.185 BWR). "Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie freuen wir uns sehr,dass uns im ersten Halbjahr 2022 über 1,7 Millionen Patient:innen ihr Vertrauengeschenkt haben. Dies zeigt sich auch in unserem stabilen Umsatzwachstum," sagtKai Hankeln, CEO der Asklepios Kliniken.Die Asklepios Kliniken erzielten in den ersten sechs Monaten 2022 Umsatzerlösein Höhe von EUR 2.608,9 Mio. (6M.2021: EUR 2.526,4 Mio.). Bei einergleichbleibenden EBITDA-Marge von 9,2% (6M.2021: 9,2%) stieg das EBITDA auf EUR240,7 Mio. (6M.2021: EUR 231,2 Mio.). Im gleichen Zeitraum erzielte Asklepiosein EBIT von EUR 81,0 Mio., was einer Marge von 3,1% (6M.2021: EUR 79,1 Mio.bzw. 3,1%) entspricht. Das Konzernzwischenergebnis EAT lag bei EUR 55,1 Mio. unddamit über dem Vorjahreswert (6M.2021: EUR 43,0 Mio.). Dies entspricht einerEAT-Marge von 2,1% (6M.2021: 1,7%).Die absoluten Materialaufwendungen stiegen überproportional zum Umsatz um EUR24,7 Mio. von EUR 608,8 Mio. auf EUR 633,5 Mio. Grund dafür sind diePreissteigerungen für Energie, Brennstoffe sowie medizinischeBedarfsmaterialien. Die Materialaufwandquote erhöhte sich dadurch leicht auf24,3% (6M.2021: 24,1%) und lag über dem pandemiebedingt hohen Vorjahreswert. Dieabsoluten Personalaufwendungen stiegen um EUR 48,6 Mio. bzw. 2,9% auf EUR1.734,7 Mio., die Personalaufwandquote verringerte sich marginal von 66,7% auf66,5%. Insgesamt resultiert der erhöhte absolute Personalaufwand aus dem Anstiegder Mitarbeiterzahl nach Vollzeitkräften um 2,4% auf 49.788 (6M.2021: 48.621)sowie aus allgemeinen Tarifsteigerungen. "Angesichts der akuten Inflation ist esdringend notwendig, die durch die Pandemie vorbelasteten Krankenhäuser zu