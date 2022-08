Disney – Eine neue Nummer 1 im Streamingmarkt

Bei Walt Disney standen am 10.August 2022 die Quartalszahlen ins Haus. Das Ergebnis: Der Streamingdienst Disney, bestehend aus den On-Demand-Services Disney+, Hulu und ESPN+ brachte es auf insgesamt 221 Millionen Abonnenten. Damit zog man mit dem Marktführer Netflix gleich, der das vergangene Vierteljahr ebenfalls mit 221 Millionen abschloss. Wie es um den Streamingmarkt in Zukunft stehen könnte, erfahren Sie hier. Vontobel bietet eine Multi-Aktienanleihe mit der WKN VV0MBE auf Disney, Netflix und Amazon an.

Der Streamingdienst im Detail

Das Streaming-Angebot des Unterhaltungsriesen Walt Disney lässt sich in die Streaming-Services Disney+, Hulu und ESPN+ unterteilen. Vor allem das erst im November 2019 gestartete Disney+ konnte in den letzten Quartalen starke Zahlen vorweisen. Die seitdem dazugewonnen 152 Millionen Disney+ Nutzer könnten unter anderem den diesjährigen (2022) großen Hits wie der Serie „Obi-Wan Kenobi“ oder „Ms. Marvel“ zu verdanken sein.