Halbjahresergebnis der Quirin Privatbank AG Nettomittelzuflüsse 20 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum (FOTO)

Berlin (ots) -



- Quirin Privatbank wächst auch in äußerst schwierigem Umfeld weiter

- Die Bank erzielt ein Halbjahresergebnis von 3,2 Millionen Euro

- Assets under Management bleiben in turbulentem Marktumfeld stabil und belaufen

sich auf 5 Milliarden Euro

- Zusammen mit digitaler Tochter betreut die unabhängige Bank 6,2 Milliarden

Euro von knapp 70.000 Kunden



Die Quirin Privatbank AG hat zum 30. Juni 2022 einen Gewinn von 3,2 Millionen

Euro nach Steuern erzielt. Dieses Ergebnis ist unter den gegebenen

Belastungsfaktoren des ersten Halbjahres als überaus positiv zu bewerten. Im

ersten Halbjahr 2021 waren es 4,7 Millionen Euro gewesen.