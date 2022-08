0,1 Prozent Wachstum im zweiten Quartal – Deutsche Wirtschaft überrascht positiv

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal gewachsen. Wenn auch nur leicht mit 0,1 Prozent, sind die Anleger in diesen Tagen über jede Nachricht froh, die mal nicht in Richtung Rezession geht. Die heute bekanntgegebene leichte Revision nach oben weg von der Stagflation könnte der Impuls gewesen sein, die der Deutsche Aktienindex braucht, um sich von der 13.000er Marke wieder nach oben abzusetzen.

Für den Moment sieht alles nach einem Boden aus, den der Markt nach dem Kursrutsch ausgebildet hat. Gerade auch mit Blick auf das morgige Treffen der Notenbanker in Jackson Hole ein gutes Zeichen. Nach oben trifft der DAX bei 13.350 auf den nächsten Widerstand. Große Sprünge sind aber vor dem Symposium in Jackson Hole eher nicht zu erwarten, da Investoren vor solchen Events gerne an der Seitenlinie bleiben.

Zu deutlichen Bewegungen kommt es derzeit bei Hedgefonds. Diese erleben eine massive Kapitalflucht. Fast acht Milliarden US-Dollar wurden weltweilt im zweiten Quartal aus diesen Anlagevehikeln abgezogen. Der Grund dafür ist vor allem die bessere Zinslage. Sichere Anlagen werden dadurch attraktiver und Investoren sind nicht mehr gezwungen, so stark ins Risiko zu gehen wie in den vergangenen Jahren.

In den derzeit schwierigen Zeiten am Finanzmarkt gibt es aber auch gute Nachrichten. Eine neue Auswertung zeigt, dass die Dividendenausschüttungen in diesem Jahr so hoch sind wie nie zuvor. Insgesamt über 540 Milliarden US-Dollar überweisen die Unternehmen weltweit an ihre Aktionäre. Banken, Automobilunternehmen und der Energiesektor sind dabei am großzügigsten. Lediglich letztere konnten auch in den Aktienkursen deutlich zulegen. Die Zahlen zeigen aber eines: Langfristig orientierte Investoren werden an der Börse belohnt und können auch bei solchen Abschwüngen zumindest über Dividenden eine gute Rendite erzielen.