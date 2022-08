Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) -- SodaStream DUO erhält im Praxistest des unabhängigen Verbraucher:innenmagazinsals einziges Gerät Gesamturteil "sehr gut"- SodaStream TERRA teilt sich mit Auszeichnung "gut" Platz zwei- Testergebnisse belegen Produktqualität von SodaStream und Orientierung anVerbraucher:innenbedürfnissenAND THE WINNER IS - die SodaStream DUO! Im großen Trinkwassersprudler-Praxistestvon ÖKO-TEST hat sich das bewährte SodaStream Produkt durchgesetzt. Das fürseine Unabhängigkeit bekannte und unter Verbraucher:innen in ganz Deutschlandgeschätzte Magazin hat sieben Wassersprudler u. a. auf ihre Handhabung,Sicherheit und Verarbeitung getestet. Dabei kürte ÖKO-TEST die neuesteWassersprudler-Generation DUO des weltweit führenden WassersprudlerherstellersSodaStream zum Testsieger und vergibt ihr allein das Gesamturteil "sehr gut":"[Das Allroundmodell] Sodastream DUO überzeugte im Test in fast allen Bereichenund schafft es ohne Beanstandung bei der Handhabung und Performance durch diePraxisprüfung."1 Julian Hessel, Marketing Director SodaStream Deutschland undÖsterreich: "Ein Spitzenergebnis für unser Spitzenprodukt - dass die SodaStreamDUO von ÖKO-TEST auf Platz 1 gewählt wurde, ist erneut ein Beleg dafür, dass wirein Gerät entwickelt haben, das auf die Bedürfnisse der Verbraucher:innenzugeschnitten ist. Wir freuen uns sehr darüber und auch, dass die SodaStreamTERRA ebenfalls super abgeschnitten hat!" Der kompakte Sprudler TERRA teilt sichmit einem Gesamturteil "gut" zusammen mit anderen Modellen den zweiten Platz.Seit 35 Jahren testet ÖKO-TEST jeden Monat gleichartige Alltagsprodukteverschiedener Hersteller in umfassenden Labor- und Praxistests auf ihreInhaltsstoffe und ihren Nutzen.2 Im aktuellen Trinkwassersprudler-Test wurden imLabor sieben Wassersprudler hinsichtlich technischer und praxistauglicherKriterien untersucht, darunter fünf, die ausschließlich Kunststoffflaschensprudeln, und zwei, die darüber hinaus auch mit Glasflaschen kompatibel sind.Augenmerk wurde u. a. darauf gelegt, wie sicher die Geräte stehen, wie einfachsich die Flasche einsetzen und der Kohlensäurezylinder austauschen lassen und obdie Kunststoffflaschen spülmaschinengeeignet sind. Außerdem wurde dasgesprudelte Wasser auf Schwermetalle und eventuelle Abgaben von Weichmachern undAcetaldehyd durch die Flaschen überprüft.Testsieger SodaStream DUO"Sehr gut" und damit Testsieger - so das Urteil der ÖKO-TEST-Jury über dieSodaStream DUO, sowohl in der Praxisprüfung als auch bei der Untersuchung desgesprudelten Wassers. Insbesondere ihr duales System hat überzeugt und derSodaStream DUO das Prädikat als universell einsetzbarer Alltagshelfer verliehen: