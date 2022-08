Miele-Trockner ist alleiniger Testsieger bei der Stiftung Warentest / Bestnoten auch in den Kategorien Umwelteigenschaften und Trocknen / StiWa-Fazit Am effizientesten arbeitet Miele (FOTO)

Gütersloh (ots) - Nachdem bereits die Miele-Waschmaschinen zum vierten Mal in

Folge bei der StiWa ganz oben standen, ist nun ein Trockner des Gütersloher

Familienkonzerns der alleinige Sieger. Von 13 getesteten Geräten mit jeweils

acht Kilogramm Füllgewicht und Energieeffizienzklasse A+++ erreichte nur der

Miele TEF 775 WP die Gesamtnote "GUT 1,9". Nachzulesen sind die Ergebnisse in

der aktuellen Ausgabe 09/2022 der Verbraucherzeitschrift, die am 25. August

erscheint.



Wie schon bei den Waschmaschinen hob die Redaktion auch hier die guten

Umwelteigenschaften besonders hervor und gab nur dem Testsieger von Miele die

Note "sehr gut (1,5)". So verbraucht dieser unter allen getesteten Geräten am

wenigsten Energie, was sich im Laufe der Jahre natürlich auch im Portemonnaie

bemerkbar macht, insbesondere, wenn man davon ausgeht, dass die Strompreise

weiter steigen.