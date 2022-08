gevekom als sehr guter familienfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet (FOTO)

Dresden (ots) - Der erste Contact Center Dienstleister Deutschlands, der vom

Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. (DIQP) das

Zertifikat "Familienfreundlicher Arbeitgeber" erhalten hat, ist die gevekom GmbH

in Dresden. Die Bewertung: sehr gut.



"Besser geht es nicht", freut sich gevekom CEO Roman Molch.

Familienfreundlichkeit ist für ihn nicht nur Positionierungsvorteil seines

Unternehmens im Wettbewerbsumfeld, sondern persönliche Überzeugung: "Als Vater

weiß ich selbst am besten, welche Unterstützung Eltern im Beruf brauchen." Umso

mehr freut er sich, dass die der Auszeichnung zugrunde liegende

Mitarbeiterbefragung ergeben hat, dass ausnahmslos alle seine Mitarbeiter seine

persönliche Überzeugung teilen und gevekom als familienfreundlichen Arbeitgeber

entweder schon weiterempfohlen haben oder dies jederzeit tun würden. Das

DIQP-Zertifikat ist eine von vielen Auszeichnungen für Arbeitgeberqualität, um

die sich gevekom stetig bemüht: "In jedem Auszeichnungs-Prozess wird unsere

Arbeit unter die Lupe genommen. Wenn es irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten

gibt, finden wir sie. Auf diese Weise werden wir immer besser. Awards dienen

unserem Tuning!", so Roman Molch.





Die Grundlage für die Auszeichnung Familienfreundlicher Arbeitgeber DIQP wareneine unabhängige Mitarbeiterbefragung und ein HR-Interview im August 2022. Sowurden die Meinungen der Beschäftigten und die Leistungen des Unternehmens fürdie Beschäftigten gleichberechtigt erfasst und bewertet. Die Befragung wurde vonder unabhängigen Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert GmbH durchgeführtund nach den Standards des DIQP bewertet. Das Arbeitgebersiegel des DIQP wirdvon der unabhängigen Plattform Label-online.de (Bundesministerium der Justiz undfür Verbraucherschutz BMJV) als "besonders empfehlenswert" beurteilt, was derbestmöglichen Bewertung entspricht.Oliver Scharfenberg, Geschäftsführer von SQC-QualityCert: "Laut unsererAuswertung ist gevekom in besonderer Weise ein hervorragender Arbeitgeber. DasUnternehmen hat in der Mitarbeiterbefragung gezeigt, dass das ThemaFamilienfreundlichkeit von besonderer Bedeutung ist und entsprechend auchverdient die Bewertung "sehr gut" erhalten. Wir gratulieren dem gesamten Teamvon gevekom zu diesem sehr guten Ergebnis".Die wichtigsten Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung:- 98,59 Prozent der Mitarbeitenden der gevekom beurteilten dieFamilienfreundlichkeit ihres Arbeitgebers mit "sehr gut" (84,51%) oder "gut"(14,08%).- Die im Unternehmen populärsten Angebote zur Vereinbarkeit von Beruf undFamilie sind die klassische Teilzeit, flexible Arbeitszeiten, Home Office,betriebliche Kinderbetreuung, Sabbatical/Auszeiten und verlängerte Elternzeit.- Mit dem Angebot zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr zufrieden sind88,73 Prozent, eher zufrieden sind 11,27 Prozent.- Für 82,86 Prozent trifft die Aussage voll und ganz zu, dass sich bei gevekomBeruf und Familie gut vereinbaren lassen, für 15,71 Prozent trifft die Aussagezu, für 1,43 Prozent trifft sie eher zu. Negativ-Aussagen dazu gibt es keine.- 98,57 Prozent der Mitarbeiter bejahen die Frage nach eindeutig zuständigenInstanzen oder Stellen, an die man sich zur Inanspruchnahme von Angeboten indiesem Bereich wenden kann.- 100 Prozent Zustimmung gab es zur Aussage, dass man sich im Kollegenkreis auchgegenseitig unterstützt, damit es mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familieklappt, ebenso zur Aussage, dass Vorgesetzte für das Thema ein offenes Ohrhaben und die Vereinbarkeit aktiv unterstützen.HintergrundDer Contact-Center-Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute bekleidetgevekom unter den Top Ten Callcentern in Deutschland Platz neun (Quelle: TopMultichannel Contactcenter Ranking 2022,iBusiness/ONE-to-ONE/Versandhausberater) und gehört seit sechs Jahren in Folgezu den Top Ten der familienfreundlichsten Arbeitgeber innerhalb der BrancheMarketing/Werbung/PR (freundin, Kununu) . Credo: Your better place to work -"Wir glauben daran, dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen".Jahresumsatz der gevekom-Gruppe 2021, inklusive Neugründung hey contact heroes:50,24 Mio. Euro (+63,38% im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2022: 1.327(+49%), Seats gesamt: 1300. Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig,Frankfurt/Main, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma deMallorca), Bulgarien (Burgas, Varna), Bosnien und Herzegowina (Sarajevo).Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich. Referenzen (aufAnfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops. Branchen:Handel/E-Commerce, Gesundheit, Reisen, Automotive, Verlage, Transport/Logistik,Personennah- und Fernverkehr, Energie/EVU, Banken, Öffentliche Hand.http://www.gevekom.comPressekontakt:Ann-Christin Zilling, gevekom Unternehmens:kommunikation,Telefon +49(0)40 84 05 86 64,E-Mail mailto:ann-christin.zilling@gevekom.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131293/5305265OTS: gevekom GmbH