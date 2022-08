Saudi Falcons Club Lokale und internationale Falkner wecken die Erwartungen an die größte internationale Falkenauktion der Welt

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - 30 % mehr Teilnehmer aus den weltweit

führenden internationalen Falkenzucht-Zentren auf der International Saudi

Falcons & Hunting Exhibition



Falkner aus der ganzen Welt werden an der vierten jährlichen International Saudi

Falcons & Hunting Exhibition in Riad teilnehmen. Die Veranstaltung hat bereits

im Vorfeld der Internationalen Falkenzüchter-Auktion, die vom Saudi Falcons Club

in Verbindung mit den Aktivitäten der Ausstellung organisiert wird, die

Aufmerksamkeit lokaler und internationaler Falkner auf sich gezogen, zumal bei

der ersten Durchführung der internationalen Auktion Rekordzahlen verzeichnet

wurden. Der teuerste Falke der Welt, "Gyr Qarmousha" (Falco Rusticolus), wurde

für 1,75 Millionen SAR (466.000 $) verkauft. Er gehörte dem amerikanischen

Falkenzuchtzentrum " Pacific Northwest Falcons ", das als eine der besten

Falkenfarmen der Welt gilt.