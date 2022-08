UNISOC 5G/4G-Plattform auf Android 13 aktualisiert, das SC9863A-Smartphone wurde von Google zum Benchmark-Referenzgerät

SHANGHAI, 25. August 2022 /PRNewswire/ -- UNISOC hat heute bekannt gegeben, dass die ersten 5G- und 4G-Plattformen, einschließlich T820, T770, T760, T616, T612 und T606, ab dem 15. August Android 13 auf neuen Geräten unterstützen werden. Andere 5G- und 4G-Plattformen werden im Laufe des Jahres auf Android 13 umgestellt. Mit der Fertigstellung eines System-Upgrades der neuen Generation auf Multiprozess- und Multiplattform-Plattformen hat die F&E-Stärke von UNISOC ein höheres Niveau erreicht

Gleichzeitig wurde das UNISOC SC9863A Smartphone zum Benchmark-Referenzgerät für Android 13 (Go Edition). UNISOC hat mit Google zusammengearbeitet und vor der Veröffentlichung Software-Leistungstests und Kompatibilitätstests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Hardware-Produkte perfekt mit der neuen Generation des Android-Systems kompatibel und leistungsfähig sind. Andere Entwickler und Hersteller von Mobilgeräten können sich an der Konfiguration und der Leistungsbasis des Referenzgeräts orientieren. Ab Android 13 übernimmt das Go-Edition-Terminal vollständig die Mainline-Module von Android, was Endbenutzern die Aktualisierung von Modulen erleichtert und gleichzeitig die Sicherheit verbessert.