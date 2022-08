Der südafrikanische Goldproduzent Gold Fields legte heute (25.08.) seine Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2022 vor. Diese fielen im Großen und Ganzen recht robust aus. Ob sie dem Aktienkurs in den nächsten Tagen jedoch Beine machen können, bleibt mit Blick auf die aktuelle Konstellation fraglich.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Gold Fields am 01.08. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht ist Gold Fields angeschlagen. Mit Mühe und Not gelang es dem Wert zuletzt, die wichtige Unterstützungszone um 8,5 US-Dollar zu verteidigen. Um eine nachhaltige Entlastung herbeizuführen, muss Gold Fields über den Widerstandsbereich 10,3 US-Dollar / 10,0 US-Dollar vorstoßen.“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Die beiden zuletzt genannten Kursbereiche haben nach wie vor Bestand. Aktuell dominiert eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 8,5 US-Dollar und 10,0 US-Dollar das Handelsgeschehen. Der Kurs übt mittlerweile Druck auf die Unterseite dieser Range aus. Einen Bruch dieser Unterstützung gilt es nun, zu verhindern. Sollte Gold Fields dennoch darunter abtauchen müssen, ist eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 7,8 US-Dollar (markantes Tief aus dem September 2021) nicht auszuschließen. Auf der Oberseite würde hingegen ein Vorstoß über 10,0 US-Dollar / 10,3 US-Dollar die Karten neu mischen.

Schauen wir uns einige Eckdaten aus dem Halbjahresbericht an. Gold Fields gab die dem Konzern zuzurechnende Produktion im 1. Halbjahr 2022 mit 1,201 Mio. Unzen an; nach 1,104 Mio. Unzen im 1. Halbjahr 2021. Die AISC legten im aktuellen Berichtszeitraum auf 1.148 US-Dollar / Unze zu; nach 1.093 US-Dollar je Unze. Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 509,7 Mio. US-Dollar angegeben; nach 387,4 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.