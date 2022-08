Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Kinross Gold hielt sich in den letzten Tagen stabil und trotzte damit dem schwierigen Umfeld. Aus charttechnischer Sicht könnte es zudem kurzfristig zu einer Weichenstellung kommen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Kinross Gold vom 01.08. hieß es unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung damit klar definiert: Um die Bodenbildung voranzutreiben, muss Kinross Gold über die 3,5 US-Dollar ausbrechen. In diesem Fall würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 4,0 US-Dollar eröffnen. Vorsicht ist hingegen geboten, sollte die Aktie noch einmal unter die 3,0 US-Dollar abtauchen. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.[…]“.

Aktuell richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Kursbereich 3,5 /3,6+ US-Dollar, der sich in den letzten Handelstagen als limitierend erwies. Mehrere vielversprechende Versuche, diese Hürde zu meistern, scheiterten.

Kinross Gold verstärkte zuletzt jedoch den Druck auf die 3,6+ US-Dollar. Sollte der Knoten platzen, wäre das unter charttechnischen Aspekten eminent wichtig. Gleichzeitig würde sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 4,0 US-Dollar eröffnen.

Kurzum. Die nächsten Handelstage könnten für Kinross Gold möglicherweise richtungsweisend werden. Um die laufende Bodenbildung weiter voranzutreiben, muss die Aktie die 3,6+ US-Dollar überspringen; idealerweise gelingt in diesem Fall der Durchmarsch in Richtung 4,0 US-Dollar. Obacht ist in der aktuellen Gemengelage dennoch geboten. Insofern sollte die Unterseite und hier vor allem der Bereich um 3,0 US-Dollar weiterhin im Auge behalten werden. Der Goldsektor insgesamt könnte mit Blick auf das anstehende Jackson Hole Symposium vor einer wichtigen Phase stehen.