UltraSight erhält die CE-Kennzeichnung für neue kardiale KI-Technologie

BARCELONA, Spanien, 25. August 2022 /PRNewswire/ -- UltraSight, ein in Israel ansässiger Vorreiter im Bereich der digitalen Gesundheit, der die kardiale Bildgebung dank künstlicher Intelligenz revolutioniert, gab bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für seine KI-Anleitungssoftware für kardialen Ultraschall erhalten hat. Dieser Meilenstein wurde kurz vor dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) in Barcelona erreicht und steht im Einklang mit den Zielen der ESC, die Handlungsbedarf sieht, um bis 2025 die Herzgesundheit in Europa zu optimieren.

Die Technologie von UltraSight ermöglicht es medizinischen Fachkräften, unabhängig von ihrer Erfahrung in der Sonographie (Ultraschalluntersuchung), Ultraschallbilder des Herzens in diagnostischer Qualität zu erstellen. Die Technologie kann am Ort der medizinischen Behandlung eingesetzt werden und ermöglicht eine umfassendere Erkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) sowie einen besseren Zugang zu optimierter kardiologischer Versorgung auf dem ganzen Kontinent.

Die neuartige KI-Software lässt sich mit den derzeit auf dem Markt befindlichen Point-of-Care-Ultraschallgeräten koppeln und gibt dem Bediener in Echtzeit Anweisungen für die Aufnahme qualitativ hochwertiger Diagnosebilder. Das zugrunde liegende neuronale KI-Netzwerk sagt die Position der Ultraschallsonde zum Herzen voraus, und zwar ausschließlich auf der Grundlage des Ultraschall-Videostreams, und leitet den Benutzer an, wie er die Sonde zu handhaben hat, um sicherzustellen, dass die aufgenommenen Bilder von hoher diagnostischer Qualität sind.

„UltraSight wurde mit der Absicht gegründet, die Möglichkeiten des maschinellen Lernens in der Bildgebung anzuwenden und Ärzten überall die Möglichkeit zu geben, Patienten zu scannen", erklärt Davidi Vortman, CEO von UltraSight. „Da wir mehr medizinisches Fachpersonal in die Lage versetzen, Patienten präzise zu scannen, ermöglichen wir eine schnellere und bessere Erkennung von HKE auf dem ganzen Kontinent. Dies ist nicht nur von großer Bedeutung für UltraSight als Unternehmen, sondern es hilft auch Millionen von Menschen in Europa, die an HKE leiden."