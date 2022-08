Domino's Pizza Enterprises gibt im Rahmen seines Jahresberichts Jul21 bis Jun22 neue Akquisitionen bekannt / Langfristige Strategie: Das effizienteste und nachhaltigste QSR im Liefermarkt zu werden Hamburg (ots) - HIGHLIGHTS IN EUROPA



- Umsatzwachstum System: +4,3% (+62,9 Mio. $), +35,0% auf Dreijahresbasis (+398,5 Mio. $)

- EBIT -11,0% (-9,7 Mio. $), +21,8% auf Dreijahresbasis (+14,1 Mio. $) - 123 neue Stores

- Stores insgesamt in Europa (DPE): 1.401

- Ziel-Meilenstein für Europa: 3.050 Stores bis 2033 - Vergrößerung des Marktes in Europa um das 2,2-fache

- Schnellrestaurantkette Nr. 1 Ehrgeiziges Ziel: Klimaneutral ab 2050 - Wir haben uns auf wissenschaftlich fundierte Treibhausgas-Reduktionsziele verpflichtet und diese bei der unabhängigen Organisation Science Based Target initiative (SBTi) eingereicht, die sie im Geschäftsjahr 2023 überprüfen wird. - Unsere Ziele orientieren sich an der angestrebten Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5°C und einer wissenschaftlich nachweisbaren Klimaneutralität bis 2050. Für 2030 haben wir Zwischenziele festgelegt.