Save Foods gibt bekannt, dass ein Patent in den USA für seine patentrechtlich geschützte, auf Säuren basierende Technologie zum Schutz von Obst und Gemüse vor Fäulnis erteilt wurde

Neve Yarak, Israel, Aug. 25, 2022 -- Save Foods, Inc. (Nasdaq: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das sich auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiert hat, der dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, während gleichzeitig der Einsatz von Pestiziden verringert wird, gab heute bekannt, dass das United States Patent and Trademark Office ("USPTO") dem Unternehmen eine ‚Notice of Allowance‘ für seine Patentanmeldung erteilt hat, die sich auf ein Verfahren zum Schutz von Lebensmitteln vor Verderb durch die Anwendung von Save Foods Lebensmittelsäuremischungen bezieht.

Eine ‚Notice of Allowance‘ wird ausgestellt, nachdem das USPTO die Entscheidung getroffen hat, dass ein Patent für eine Anmeldung erteilt werden sollte. Es wird erwartet, dass das Patent in den kommenden Monaten erteilt wird und das IP-Portfolio des Unternehmens auf zehn erteilte Patente ansteigen wird.

Dr. Neta Matis, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung von Save Foods und COO der israelischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, sagte: "Dieses Patent erweitert nicht nur unser Portfolio an geistigem Eigentum, das unsere neuartigen Lösungen abdeckt, sondern es stärkt auch unseren Wettbewerbsvorteil, der zu neuen kommerziellen Möglichkeiten führen wird.“

"Im Rahmen unserer Strategie zum Schutz des geistigen Eigentums haben wir weitere Patente angemeldet, und wir werden unsere Bemühungen um Produktinnovationen fortsetzen, um unsere Marktposition weiter auszubauen und unser Umsatzwachstum zu steigern.“

"Ich bin sehr stolz, diese Ankündigung zu machen. Dieses Patent ist eine Bestätigung dafür, dass unsere Technologie tatsächlich innovativ und einzigartig ist und uns helfen wird, eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Lebensmittelabfällen und Pestiziden zu spielen."

Bis heute besitzt Save Foods neun erteilte und ein genehmigtes Patent sowie sechs anhängige Patentanmeldungen, von denen vier weltweit eingereicht werden können. Die Verfallsdaten unserer Patente und aller Patente, die im Rahmen unserer anhängigen Patentanmeldungen erteilt werden könnten, liegen zwischen 2031 und 2041. Unsere Patentfamilie umfasst Patente, die in Israel, den Vereinigten Staaten und Europa erteilt wurden.