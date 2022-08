ROUNDUP 2: Novartis trennt sich von Generikasparte Sandoz - Börsengang geplant

BASEL - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis trennt sich von seiner Generikasparte Sandoz. Der lange schwächelnde Bereich soll als eigenständige Firma an die Börse in der Schweiz gebracht werden, wie Novartis am Donnerstag in Basel mitteilte. Der Schritt ist für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehen. Auch der Handel mit Sandoz-Papieren am US-Markt ist geplant.

