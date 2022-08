Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.08.2022

Kursziel: EUR40,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.04.2022 (vorher: hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 52,00 auf EUR 40,00.

Zusammenfassung:

Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2022 lag unter unserer Prognose, da die Profitabilität des Energiemanagements im Q2/22 gesunken ist. Einige Verträge im Segment Energiemanagement sind Festpreisverträge und in einigen Fällen konnte PSI die gestiegenen Kosten nicht an die Kunden weitergeben. Die Weitergabe der gestiegenen Kosten wurde dadurch erschwert, dass einige Kunden Festpreisverträge haben und die gestiegenen Energiebezugspreise nicht an ihre eigenen Kunden weitergeben konnten. Das EBIT von Energy Management war im Q2/22 negativ, aber wir erwarten, dass die Ergebnisse ab dem laufenden Quartal wieder positiv sein werden. Wie CEO Schrimpf in einem Radiointerview kurz nach der Veröffentlichung der H1/22-Ergebnisse erklärte, waren drei Stadtwerke für den Großteil der Verluste von Energy Management im Q2/22 verantwortlich. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2022 enthielten nicht nur die tatsächlichen Verluste des zweiten Quartals 2022, sondern auch Rückstellungen für geschätzte zukünftige Verluste aus den Verträgen mit den drei Stadtwerken. Wir glauben, dass diese Rückstellungen eher konservativ sind. In den kommenden Quartalen dürfte der Druck auf die Kunden der PSI Energy Management, die sich derzeit in finanziellen Schwierigkeiten befinden, nachlassen, da sie in der Lage sein werden, die höheren Energiepreise weiterzugeben (vgl. die vom deutschen Staat zum 1. Oktober genehmigte Gaspreiserhöhung). In der Zwischenzeit werden neue Energiemanagementverträge natürlich die höheren Kosten der PSI widerspiegeln. Anfang Juli hat der Deutsche Bundestag das 'Osterpaket' verabschiedet, das den Rahmen für einen beschleunigten Ausbau der Wind- und Solarenergie in Deutschland setzt. Wir gehen weiterhin von Investitionen in das deutsche Stromverteilungsnetz in Höhe von EUR150 Mrd. bis 2030 aus. Dies bedeutet, dass die jährlichen Investitionen für den Rest dieses Jahrzehnts mehr als doppelt so hoch sein werden wie in den fünf Jahren bis Dezember 2020. Der für PSI relevante Anstieg der Investitionen in die 'Smartification' der Netze dürfte sogar noch höher ausfallen. PSI Metals ist der weltweit führende Produzent von Software für die Metallerzeugung. Der Auftragseingang verdoppelte sich in H1/22, da die Stahlproduzenten mit der Einführung der PSI-Software in mehreren Ländern und über mehrere Jahre hinweg begannen oder fortfuhren. Nach den schwachen Q2/22-Zahlen des Konzerns haben wir unser Kursziel auf EUR40,00 (zuvor: EUR52,00) gesenkt, behalten aber unsere Kaufempfehlung bei.



Rating: Kaufen

Analyst: